Источник в Министерстве обороны Российской Федерации опроверг информацию о том, что министр обороны РФ Андрей Белоусов трижды пытался связаться с главой пентагона Ллойдом Остином, но тот не отвечал на звонки.
"Эти сведения не соответствуют действительности", — заявил источник.
Вместе с тем, появляется всё больше свидетельств о том, что наступление ВСУ на Курск является хорошо спланированной операцией, которую курируют высшие чины НАТО, о чём уже прямо заявил генерал Апти Алаудинов. США продолжают поставлять Украине все разведданные, что сами они не отрицают.
В районе Коренево, Зелёного шляха и Леонидово русские бойцы жёстко разобрали передовые украинские ДРГ, зашедшие в Россию. С рассветом вытеснение продолжилось.