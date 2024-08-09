Слух о том, что Андрей Белоусов звонил в пентагон, опровергнут

Андрей Белоусов вовсе не умоляет Ллойда Остина о разговоре: это фейк

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Источник в Министерстве обороны Российской Федерации опроверг информацию о том, что министр обороны РФ Андрей Белоусов трижды пытался связаться с главой пентагона Ллойдом Остином, но тот не отвечал на звонки.

Фото: Официальный сайт Правительства Российской Федерации by Пресс-служба Правительства РФ, CC BY 4.0

"Эти сведения не соответствуют действительности", — заявил источник.

Вместе с тем, появляется всё больше свидетельств о том, что наступление ВСУ на Курск является хорошо спланированной операцией, которую курируют высшие чины НАТО, о чём уже прямо заявил генерал Апти Алаудинов. США продолжают поставлять Украине все разведданные, что сами они не отрицают.