Союзники по НАТО негласно поддержали планы Украины по вторжению в Курскую область

Politico: Украина получила согласие союзников по НАТО на вторжение в Курскую область

По данным издания Politico, наступление Киева получило поддержку со стороны союзников.

Фото: defense.gov by сержант Джон Кросби, PDM

Германия и другие страны, выступающие на стороне Украины, ранее не желали допускать нанесения ударов по территории России. Однако последнее наступление может изменить эту позицию.

На данный момент нет признаков того, что Запад оказывает давление на Киев с целью остановить наступление в Курской области.

Пока неясно, каковы долгосрочные цели текущего наступления ВСУ и сможет ли она удержать захваченную территорию. Однако спустя четыре дня после того, как Киев ввел войска в Курскую область России, не наблюдается никаких признаков прекращения боевых действий.

Киев пока воздерживается от официальных комментариев по поводу операции.