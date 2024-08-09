ДРГ ВСУ захватила газораспределитель в Судже

"Даёшь газ оккупантам?": захват ГТС в Судже террористами ВСУ не повлиял на поставки

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ДРГ ВСУ проникла в офис станции Газпрома "Суджа". Из-за этого в Европе резко выросли цены на газ.

Фото: Stockvault.net is licensed under CC0 1.0 UNIVERSAL

Противник публикует кадры со своей рейдовой группой, чтобы доказать, что контролирует город. Однако в действительности в городе продолжаются бои, а офис находится в селе Заолешка. Там же ВСУшники уже фотографировались у магазина "Пятёрочка", выдавая это за город Суджа.

Цены на газ в Европе продолжают расти уже несколько дней. Причиной этому стали новости о наступлении ВСУ в Курской области и слухи о контроле ВСУ над газоизмерительной станцией "Суджа".

Вчера цены впервые с 8 декабря превысили 450 долларов за тысячу кубометров. Тем не менее, сообщалось, что транзит газа в Восточную Европу не прерывался.

Сам город Суджа пока не сдан ВС РФ, украинская пропаганда преждевременно рапортует о его занятии.