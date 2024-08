Курская операция ВСУ ставила задачу вынудить ВС РФ остановить наступление

Курская "операция" Вооружённых сил Украины не остановила продвижение российских войск на Покровском, Торецком и Артёмовском направлениях.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0