Это фиаско. Курская операция ВСУ не остановила наступление армии России на восточных направлениях

Курская операция ВСУ ставила задачу вынудить ВС РФ остановить наступление

Курская "операция" Вооружённых сил Украины не остановила продвижение российских войск на Покровском, Торецком и Артёмовском направлениях.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент", ссылаясь на свой источник в Генштабе ВСУ.

По словам укроресурса, армия Украины начала терять резервы и военную технику на Курском приграничье, а главком ВСУ Александр Сырский теперь вынужден перебрасывать туда технику, личный состав и тратить боекомплект.

На Украине ранее сообщалось, что Курская операция ставила задачу вынудить ВС РФ остановить наступление на восточных направлениях и перебросить войска. Однако российское командование не сняло резервов ни с одного из тех направлений, и дорога на АЭС по прежнему закрыта.

Собственно, поэтому Сырский и вынужден перебросить допрезервы в Сумскую область, чтобы "посеять панику" у русских.