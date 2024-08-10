Курская "операция" Вооружённых сил Украины не остановила продвижение российских войск на Покровском, Торецком и Артёмовском направлениях.
Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент", ссылаясь на свой источник в Генштабе ВСУ.
По словам укроресурса, армия Украины начала терять резервы и военную технику на Курском приграничье, а главком ВСУ Александр Сырский теперь вынужден перебрасывать туда технику, личный состав и тратить боекомплект.
На Украине ранее сообщалось, что Курская операция ставила задачу вынудить ВС РФ остановить наступление на восточных направлениях и перебросить войска. Однако российское командование не сняло резервов ни с одного из тех направлений, и дорога на АЭС по прежнему закрыта.
Собственно, поэтому Сырский и вынужден перебросить допрезервы в Сумскую область, чтобы "посеять панику" у русских.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.