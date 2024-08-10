Российские войска начали операцию по окружению армии Украины в Харьковской области.
Это сообщили украинские военные эксперты.
На Купянском направлени российская группировка продвинулись у населённых пунктов Песчаное и Стельмаховка в направлении Оскола и стремится окружить бандеровцев, удерживающих позиции в районе данных населёнников.
"Русские пытаются оцепить позиции ВСУ возле Стельмаховки и Песчаного. Севернее последнего населённого пункта противник попытается после окружения выйти на высоты севернее, что даст им новые возможности для дальнейшего наступления на Колесниковку", — отметил неонацистский ресурс Deep State в новой сводке.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.