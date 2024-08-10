В Киеве паникуют из-за того, что ВС РФ начали операцию по окружению ВСУ в Харьковской области

Российские войска начали операцию по окружению ВСУ в Харьковской области

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские войска начали операцию по окружению армии Украины в Харьковской области.

Фото: Официальный сайт президента Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Это сообщили украинские военные эксперты.

На Купянском направлени российская группировка продвинулись у населённых пунктов Песчаное и Стельмаховка в направлении Оскола и стремится окружить бандеровцев, удерживающих позиции в районе данных населёнников.

"Русские пытаются оцепить позиции ВСУ возле Стельмаховки и Песчаного. Севернее последнего населённого пункта противник попытается после окружения выйти на высоты севернее, что даст им новые возможности для дальнейшего наступления на Колесниковку", — отметил неонацистский ресурс Deep State в новой сводке.