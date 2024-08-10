Западные СМИ констатируют остановку наступления ВСУ в Курской области

New York Times: ВСУ остановлены в Курской области

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Армия России остановила продвижение Вооружённых сил Украины на север Курской области и отражает их попытки прорыва. Об этом сообщает газета New York Times.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0

Хотя отдельные подразделения ВСУ всё ещё пытаются продвинуться вглубь Курской области, российским войскам удаётся сдерживать их атаки.

Аналитики из Black Bird Group, которые анализируют спутниковые снимки и содержимое социальных сетей с поля боя, отмечают, что если в первые три дня с начала наступления наблюдались "лёгкие успехи" ВСУ под Суджей и приграничными сёлами, то теперь наступление остановилось, и "становятся видны последствия российского ответа".

В России также заявляют об улучшении ситуации на местах и отражении попыток ВСУ прорваться вглубь региона.

Вместе с тем газета пишет, что наступление российских войск в районах Часова Яра, Торецка и Покровска не прекращается. Наоборот, в последние дни россияне заявляли о новых тактических успехах.