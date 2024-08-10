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Западные СМИ констатируют остановку наступления ВСУ в Курской области

New York Times: ВСУ остановлены в Курской области
1:05
Силовые структуры

Армия России остановила продвижение Вооружённых сил Украины на север Курской области и отражает их попытки прорыва. Об этом сообщает газета New York Times.

New York Times: ВСУ остановлены в Курской области
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0

Хотя отдельные подразделения ВСУ всё ещё пытаются продвинуться вглубь Курской области, российским войскам удаётся сдерживать их атаки.

Аналитики из Black Bird Group, которые анализируют спутниковые снимки и содержимое социальных сетей с поля боя, отмечают, что если в первые три дня с начала наступления наблюдались "лёгкие успехи" ВСУ под Суджей и приграничными сёлами, то теперь наступление остановилось, и "становятся видны последствия российского ответа".

В России также заявляют об улучшении ситуации на местах и отражении попыток ВСУ прорваться вглубь региона.

Вместе с тем газета пишет, что наступление российских войск в районах Часова Яра, Торецка и Покровска не прекращается. Наоборот, в последние дни россияне заявляли о новых тактических успехах.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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