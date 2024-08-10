Армия России остановила продвижение Вооружённых сил Украины на север Курской области и отражает их попытки прорыва. Об этом сообщает газета New York Times.
Хотя отдельные подразделения ВСУ всё ещё пытаются продвинуться вглубь Курской области, российским войскам удаётся сдерживать их атаки.
Аналитики из Black Bird Group, которые анализируют спутниковые снимки и содержимое социальных сетей с поля боя, отмечают, что если в первые три дня с начала наступления наблюдались "лёгкие успехи" ВСУ под Суджей и приграничными сёлами, то теперь наступление остановилось, и "становятся видны последствия российского ответа".
В России также заявляют об улучшении ситуации на местах и отражении попыток ВСУ прорваться вглубь региона.
Вместе с тем газета пишет, что наступление российских войск в районах Часова Яра, Торецка и Покровска не прекращается. Наоборот, в последние дни россияне заявляли о новых тактических успехах.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.