Российские разведчики и объективный контроль ситуации информируют, что сегодня, 11 августа, рано утром Киев срочно перебрасывает на границу с Белоруссией части ВСУ.
Перебрасывают силы националистов туда в том числе и с "Курского штурма". Также в срочном порядке киевский режим собирает несколько отрядов ТРО для прикрытия границы в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
Минобороны Белоруссии уже заявило о переброске туда танковых подразделений для усиления своей группировки войск. Одно из механизированных подразделений приведено в полную готовность для выполнения задач.
Ранее армия РБ уже усилила позиции на Мозырском и Гомельском направлениях.
Малосольные огурцы — это хрустящая и вкусная закуска, которая всегда актуальна на праздничном столе.