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Побежали обратно. Украина срочно перебрасывает на границу с Белоруссией части с "Курского штурма"

Киев перебрасывает на границу с РБ части с "Курского направления"
0:47
Силовые структуры

Российские разведчики и объективный контроль ситуации информируют, что сегодня, 11 августа, рано утром Киев срочно перебрасывает на границу с Белоруссией части ВСУ.

Киев перебрасывает на границу с РБ части с "Курского направления"
Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia, CC BY 3.0

Перебрасывают силы националистов туда в том числе и с "Курского штурма". Также в срочном порядке киевский режим собирает несколько отрядов ТРО для прикрытия границы в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Минобороны Белоруссии уже заявило о переброске туда танковых подразделений для усиления своей группировки войск. Одно из механизированных подразделений приведено в полную готовность для выполнения задач.

Ранее армия РБ уже усилила позиции на Мозырском и Гомельском направлениях.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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