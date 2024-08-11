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Министерство обороны РФ сообщило о боевой обстановке в Курской области

Министерство обороны сообщило об отражении атак ВСУ в Курской области
1:25
Силовые структуры

Министерство обороны России сообщило о пресечении попыток вторжения Вооружённых сил Украины (ВСУ) на территорию Российской Федерации.

Были отражены атаки мобильных групп противника на бронетехнике в районах населённых пунктов Толпино, Журавли и Общий Колодезь. Также была пресечена попытка прорыва ВСУ в Беловский район Курской области.

За сутки на курском направлении потери ВСУ составили до 230 военнослужащих и 38 единиц бронетехники, включая 7 танков, 28 боевых машин, 3 пусковые установки и радиолокационную станцию зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Всего с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 1350 военнослужащих и тяжёлую технику, включая 29 танков, 23 бронетранспортёра, 9 боевых машин пехоты и 116 бронемашин.

В связи с введением режима КТО граждан предупреждают о недопустимости распространения паникёрских настроений. ЦИПСО и украинская пропаганда активно работают для распространения фейков о действиях ВСУ и ВС РФ с целью распространения недостоверной информации, в которой сообщаются сведения, которые должны породить панику среди населения и разжечь протестные настроения. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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