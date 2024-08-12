Издание Asia Times из Гонконга обращает внимание на то, что НАТО проявляет интерес к операции, проводимой Вооружёнными силами Украины в Курской области. По мнению авторов, способность альянса обеспечивать безопасность своих членов в настоящее время ослаблена.
В случае гипотетического конфликта с Россией сама Россия могла бы получить преимущество. Поэтому операция, подобная той, которую украинцы проводят на приграничных территориях Курской области, могла бы стать одним из способов противостояния Москве.
Исследование Мичиганского университета выявило тревожную тенденцию: более 15 миллионов американцев подвергаются риску госпитализации из-за употребления популярных, но потенциально опасных пищевых добавок.