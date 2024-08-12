СМИ Гонконга сообщают, что операцию ВСУ в Курской области планировали в НАТО

Asia Times: НАТО участвовало в разработке операции ВСУ в Курской области

0:34 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Издание Asia Times из Гонконга обращает внимание на то, что НАТО проявляет интерес к операции, проводимой Вооружёнными силами Украины в Курской области. По мнению авторов, способность альянса обеспечивать безопасность своих членов в настоящее время ослаблена.

Фото: flickr.com by FinnishGovernment, CC BY 2.0

В случае гипотетического конфликта с Россией сама Россия могла бы получить преимущество. Поэтому операция, подобная той, которую украинцы проводят на приграничных территориях Курской области, могла бы стать одним из способов противостояния Москве.