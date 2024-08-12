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СМИ Гонконга сообщают, что операцию ВСУ в Курской области планировали в НАТО

Asia Times: НАТО участвовало в разработке операции ВСУ в Курской области
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Силовые структуры

Издание Asia Times из Гонконга обращает внимание на то, что НАТО проявляет интерес к операции, проводимой Вооружёнными силами Украины в Курской области. По мнению авторов, способность альянса обеспечивать безопасность своих членов в настоящее время ослаблена.

Asia Times: НАТО участвовало в разработке операции ВСУ в Курской области
Фото: flickr.com by FinnishGovernment, CC BY 2.0

В случае гипотетического конфликта с Россией сама Россия могла бы получить преимущество. Поэтому операция, подобная той, которую украинцы проводят на приграничных территориях Курской области, могла бы стать одним из способов противостояния Москве.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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