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Генерал Апти Алаудинов рассказал о ситуации в районе Суджи

Апти Алаудинов: до 100 боевиков ВСУ уничтожили морпехи и "Ахмат" под Суджей
Силовые структуры

В бою под Суджей 810-я бригада морской пехоты при поддержке "Ахмата" разгромила силы ВСУ. Было уничтожено 18 единиц техники и до 100 боевиков, о чём сообщил генерал Апти Алаутдинов.

Апти Алаудинов: до 100 боевиков ВСУ уничтожили морпехи и "Ахмат" под Суджей
Фото: Mil.ru by Евгений Половодов (Yevgeny Polovodov), CC BY 4.0

10 августа 2024 года в районе населённого пункта Мартыновка (восточнее Суджи) силы 810-й бригады морской пехоты, спецназа "Ахмат", отряда "Аида" и 2-й бригады спецназа "Ахмат" ВС РФ за неполные сутки уничтожили 18 единиц тяжёлой и лёгкой техники ВСУ и до 100 боевиков.

Операция по вытеснению оккупантов из Курской области продолжается.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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