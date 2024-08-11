На металлолом. В Курской области бойцы "Ахмата" с морпехами "размотали" колонну техники НАТО

Бойцы полка "Ахмат" вместе с морпехами уничтожили технику НАТО

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Курской области бойцы сводного полка "Ахмат-Чечня" вместе с морскими пехотинцами уничтожили колонну военной тяжёлой техники армии Украины вместе с живой силой ВСУ.

Фото: Screencap, Ramzan Kadyrov Telegram channel

Об этом в своём аккаунте мессенджера пишет глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Он сообщил, что характер вооружения и амуниции показывает, что к диверсионному плану по нападению на мирных жителей Курской области имеют отношение натовские силы.

Президент Чечни подчеркнул, что трофейное оружие и различную технику западного образца воины российской армии заполучили при уничтожении колонны националистов.