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На металлолом. В Курской области бойцы "Ахмата" с морпехами "размотали" колонну техники НАТО

Бойцы полка "Ахмат" вместе с морпехами уничтожили технику НАТО
0:41
Силовые структуры

В Курской области бойцы сводного полка "Ахмат-Чечня" вместе с морскими пехотинцами уничтожили колонну военной тяжёлой техники армии Украины вместе с живой силой ВСУ.

Бойцы полка "Ахмат" вместе с морпехами уничтожили технику НАТО
Фото: Screencap, Ramzan Kadyrov Telegram channel

Об этом в своём аккаунте мессенджера пишет глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Он сообщил, что характер вооружения и амуниции показывает, что к диверсионному плану по нападению на мирных жителей Курской области имеют отношение натовские силы.

Президент Чечни подчеркнул, что трофейное оружие и различную технику западного образца воины российской армии заполучили при уничтожении колонны националистов.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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