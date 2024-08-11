В Курской области бойцы сводного полка "Ахмат-Чечня" вместе с морскими пехотинцами уничтожили колонну военной тяжёлой техники армии Украины вместе с живой силой ВСУ.
Об этом в своём аккаунте мессенджера пишет глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Он сообщил, что характер вооружения и амуниции показывает, что к диверсионному плану по нападению на мирных жителей Курской области имеют отношение натовские силы.
Президент Чечни подчеркнул, что трофейное оружие и различную технику западного образца воины российской армии заполучили при уничтожении колонны националистов.
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