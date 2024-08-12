Киевский режим нанёс террористический удар по ЗАЭС, сожжена градирня

Ядерный терроризм: ВСУ нанесли удар по одному из объектов ЗАЭС

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Как сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий, после обстрела ВСУ на Запорожской атомной электростанции загорелись системы охлаждения.

Фото: commons.wikimedia.org by Leo211, CC BY-SA 4.0

В настоящее время все шесть энергоблоков станции остановлены. Угрозы безопасности отсутствуют, радиационный фон вокруг АЭС и в Энергодаре находится в пределах нормы.

Ущерб для АЭС ещё предстоит оценить специалистам. Эксперты МАГАТЭ признали, что слышали взрывы на станции, но, по своему обыкновению, воздержались от объявления виновных в обстреле. Европейские политики патриотического направления, например, Флориан Филиппо, обеспокоены происходящим и возможной угрозой ядерной катастрофы.