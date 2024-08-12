Как сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий, после обстрела ВСУ на Запорожской атомной электростанции загорелись системы охлаждения.
В настоящее время все шесть энергоблоков станции остановлены. Угрозы безопасности отсутствуют, радиационный фон вокруг АЭС и в Энергодаре находится в пределах нормы.
Ущерб для АЭС ещё предстоит оценить специалистам. Эксперты МАГАТЭ признали, что слышали взрывы на станции, но, по своему обыкновению, воздержались от объявления виновных в обстреле. Европейские политики патриотического направления, например, Флориан Филиппо, обеспокоены происходящим и возможной угрозой ядерной катастрофы.
Исследование Мичиганского университета выявило тревожную тенденцию: более 15 миллионов американцев подвергаются риску госпитализации из-за употребления популярных, но потенциально опасных пищевых добавок.