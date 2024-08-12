ВСУ совершили нападение на Белгородскую область

Российские бойцы успешно отразили атаку противника на границе Белгородской области.
Ранним утром противник попытался прорваться через пункт пропуска Колотиловка, используя несколько танков, бронемашин и до роты пехоты. Наши военные и пограничники немедленно вступили в бой и использовали артиллерию для уничтожения бронегруппы, которая вела огонь по пункту пропуска.
В результате боя противник понёс потери и был вынужден отступить.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил об активизации действий противника на границе. Он также отметил, что в связи с этим начинается эвакуация людей из Краснояружского района Белгородской области.
Долгое время в Колотиловке действовал неофициальный пункт пропуска на Украину, действовавший даже во время СВО.
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