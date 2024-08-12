На данный момент Москва остановила все переговоры с посредниками Украины.
Прекращены переговоры даже по обменам и гуманитарным обменам телами. На сегодня бессрочно.
Организации МАГАТЭ Кремль поставил ультиматум в 48 часов признать конкретную сторону, напавшую на КуАЭС и ЗАЭС. Но, учитывая то, что обе принадлежат РФ, долго думать не надо, кто бил по ним.
Гросси взял паузу, будет вести консультации.
А РФ тем временем готовится провести заседания в Совбезе ООН по теме украинских ударов по АЭС и попытках Украины развязать атомную авантюру в Европе.
Исследование Мичиганского университета выявило тревожную тенденцию: более 15 миллионов американцев подвергаются риску госпитализации из-за употребления популярных, но потенциально опасных пищевых добавок.