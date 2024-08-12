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Говорить не о чем. Кремль остановил все типы переговоров с посредниками Киева, включая обмены

МАГАТЭ поставлен ультиматум — признать конкретную сторону, напавшую на АЭС
Силовые структуры

На данный момент Москва остановила все переговоры с посредниками Украины.

МАГАТЭ поставлен ультиматум — признать конкретную сторону, напавшую на АЭС
Фото: commons.wikimedia.org by Leo211, CC BY-SA 4.0

Прекращены переговоры даже по обменам и гуманитарным обменам телами. На сегодня бессрочно.

Организации МАГАТЭ Кремль поставил ультиматум в 48 часов признать конкретную сторону, напавшую на КуАЭС и ЗАЭС. Но, учитывая то, что обе принадлежат РФ, долго думать не надо, кто бил по ним.

Гросси взял паузу, будет вести консультации.

А РФ тем временем готовится провести заседания в Совбезе ООН по теме украинских ударов по АЭС и попытках Украины развязать атомную авантюру в Европе.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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