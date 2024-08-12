Спутниковые снимки, сделанные в районе газоизмерительной станции "Суджа" и одноимённого пункта пропуска в Курской области, свидетельствуют о серьёзных разрушениях.
Одно из административных зданий станции практически полностью разрушено, как и площадка, на которой установлено измерительное оборудование.
Утром компания "Газпром" однако сообщила, что прокачка газа в Европу через "Суджу" продолжается в обычном режиме.
На фоне этих новостей цены на газ в Европе резко повысились. В случае прекращения транзита газа Австрия, Венгрия и Словакия столкнутся с энергодефицитом. Австрии, как считается, окажут посильную помощь, а вот дефицит энергии в Венгрии и Словакии может стать для них проблемой. Ранее ЕС уже принял сторону киевского режима, когда тот прекратил транзит нефти к венграм и словакам по трубопроводу "Дружба". Еврочиновники заявили, что Будапешт и Братислава должны сами придумать, чем замещать потерянную российскую нефть.
Исследование Мичиганского университета выявило тревожную тенденцию: более 15 миллионов американцев подвергаются риску госпитализации из-за употребления популярных, но потенциально опасных пищевых добавок.