Средства объективного контроля зафиксировали уничтожение газоизмерительной станции в Судже

Газоизмерительная станция "Суджа" уничтожена ударом ВСУ

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Спутниковые снимки, сделанные в районе газоизмерительной станции "Суджа" и одноимённого пункта пропуска в Курской области, свидетельствуют о серьёзных разрушениях.

Фото: commons.wikimedia.org by LutzBruno, CC BY 3.0

Одно из административных зданий станции практически полностью разрушено, как и площадка, на которой установлено измерительное оборудование.

Утром компания "Газпром" однако сообщила, что прокачка газа в Европу через "Суджу" продолжается в обычном режиме.

На фоне этих новостей цены на газ в Европе резко повысились. В случае прекращения транзита газа Австрия, Венгрия и Словакия столкнутся с энергодефицитом. Австрии, как считается, окажут посильную помощь, а вот дефицит энергии в Венгрии и Словакии может стать для них проблемой. Ранее ЕС уже принял сторону киевского режима, когда тот прекратил транзит нефти к венграм и словакам по трубопроводу "Дружба". Еврочиновники заявили, что Будапешт и Братислава должны сами придумать, чем замещать потерянную российскую нефть.