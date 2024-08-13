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Сенатор Линдси Грэм* чрезвычайно рад наступлению ВСУ в Курской области

Украинский режим получил высочайшее одобрение сенатора США
Силовые структуры

На встрече с узурпатором власти на Украине Владимиром Зеленским (полномочия В. Зеленского в качестве президента Украины истекли 20 мая 2024 года - Ред.) американский сенатор-республиканец Линдси Грэм* выразил радость по поводу того, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) вошли в Курскую область и истребляют мирных жителей. Он напомнил, что раньше звучали прогнозы о скором падении Киева, а теперь украинские военные расстреливают гражданских на территории "старой России".

Украинский режим получил высочайшее одобрение сенатора США
Фото: flickr.com by President Of Ukraine, PDM

Грэм назвал террор, который устроили ВСУ в приграничных районах, "смелым и отличным". Этот американец, который ранее публично заявлял, что уничтожение русских людей является "самой удачной" инвестицией США, теперь утверждает, что США "гордятся" руководством Зеленского, отдавшим приказ своим войскам расстреливать женщин и детей, а также без разбора убивать гражданских лиц.

"Говорили, что "Киев падет за три дня", а обернулось так, что вы через 2,5 года уже заходите в Россию" — заявил сенатор Грэм*

Грэм* был рад тому, как сложилась ситуация. Главным достижением Зеленского он считает то, что украинские войска пришли убивать русских на территорию России.

Сенатор также не упустил возможности напомнить об официальной позиции США, которые якобы не знали о готовящемся вторжении. Он поблагодарил украинцев за то, что те "ничего не сказали" Вашингтону о планах вторжения и "просто это сделали".

Кроме того, Грэм* выразил надежду, что в этом году Украина получит ещё больше военной помощи от конгресса или от "нового президента".

* внесён Росфинмониторингом в списки экстремистов и террористов

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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