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Пленный боец ВСУ 2 километра нёс на себе раненого русского бойца

Бывший сосед Зеленского вынес раненого русского солдата к врачам и сдался в плен
1:13
Силовые структуры

Военкор Александр Сладков рассказал в понедельник, 12 августа, о том, как сосед президента Украины Владимира Зеленского, солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ), Юрий Даниленко, нёс на себе раненого русского солдата целых два километра. Сам Даниленко в итоге сдался в плен. 

Бывший сосед Зеленского вынес раненого русского солдата к врачам и сдался в плен
Фото: z.mil.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Неплохой мужик оказался этот Юрий, спас истекающего кровью нашего бойца, который восемь дней был в плену у ВСУ, перевязал и два километра нёс его на себе к нам в тыл. А наши думали, боец погиб", — написал журналист в своём Telegram-канале.

По словам военнопленного Даниленко, с ним обращаются хорошо. Солдаты уважают его и не проявляют жестокости.

Также он рассказал, что его пытались убить свои же сослуживцы, когда он решил сдаться.

Интересно, что этот новый пленный родом из Кривого Рога и провёл детство в одном дворе с президентом Украины по версии Запада Владимиром Зеленским (полномочия В. Зеленского в качестве президента Украины истекли 20 мая 2024 года - Ред.). Об этом Юрий также сообщил сам. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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