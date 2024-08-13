Пленный боец ВСУ 2 километра нёс на себе раненого русского бойца

Бывший сосед Зеленского вынес раненого русского солдата к врачам и сдался в плен

1:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военкор Александр Сладков рассказал в понедельник, 12 августа, о том, как сосед президента Украины Владимира Зеленского, солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ), Юрий Даниленко, нёс на себе раненого русского солдата целых два километра. Сам Даниленко в итоге сдался в плен.

Фото: z.mil.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Неплохой мужик оказался этот Юрий, спас истекающего кровью нашего бойца, который восемь дней был в плену у ВСУ, перевязал и два километра нёс его на себе к нам в тыл. А наши думали, боец погиб", — написал журналист в своём Telegram-канале.

По словам военнопленного Даниленко, с ним обращаются хорошо. Солдаты уважают его и не проявляют жестокости.

Также он рассказал, что его пытались убить свои же сослуживцы, когда он решил сдаться.

Интересно, что этот новый пленный родом из Кривого Рога и провёл детство в одном дворе с президентом Украины по версии Запада Владимиром Зеленским (полномочия В. Зеленского в качестве президента Украины истекли 20 мая 2024 года - Ред.). Об этом Юрий также сообщил сам.