Владимир Зеленский впервые признал ответственность за атаку, совершённую Вооружёнными силами Украины на Курскую область. Он заявил, что проведление этой военной операции якобы вызвано намерением предотвратить угрозы украинской безопасности.
Также он сообщил, что МВД Украины, СБУ и другие ведомства разрабатывают план для территорий российского региона, где "проводится операция".
Таким образом, имеет место новый уровень эскалации: раньше киевский режим предпочитал отправлять за границу России террористов из числа коллаборантов с российским гражданством и не под флагом Украины.
В своё время у предшественников киевского режима и "отцов-основателей" нацистской идеологии в Германии тоже имелся "план Ост". Согласно ему население в случае победы нацистов подлежало истреблению, угону в германское рабство или сгону в резервации.
Ради авантюры в Курской области Киев выдернул с Донецкого направления один батальон (а по косвенным признакам, два), предназначенный для обороны Часова Яра.