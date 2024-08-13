Киевский режим признал проведение боевой операции на территории Курской области

Владимир Зеленский намерен разработать некий план для оккупированных территорий РФ

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Владимир Зеленский впервые признал ответственность за атаку, совершённую Вооружёнными силами Украины на Курскую область. Он заявил, что проведление этой военной операции якобы вызвано намерением предотвратить угрозы украинской безопасности.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

Также он сообщил, что МВД Украины, СБУ и другие ведомства разрабатывают план для территорий российского региона, где "проводится операция".

Таким образом, имеет место новый уровень эскалации: раньше киевский режим предпочитал отправлять за границу России террористов из числа коллаборантов с российским гражданством и не под флагом Украины.

В своё время у предшественников киевского режима и "отцов-основателей" нацистской идеологии в Германии тоже имелся "план Ост". Согласно ему население в случае победы нацистов подлежало истреблению, угону в германское рабство или сгону в резервации.