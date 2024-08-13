Великобритания не намерена пересматривать поддержку Украины после вторжения в Россию

Лондон де-факто поддержал вторжение ВСУ в Курскую область

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Как сообщает телеканал Sky News, ссылаясь на британское правительство, военная поддержка Лондона Киеву останется неизменной, несмотря на изменение стратегии ВСУ и нападение на Курскую область.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

По словам представителя правительства, несмотря на резкое изменение стратегии, Великобритания твёрдо намерена продолжать оказывать военную помощь Украине. Он подчеркнул, что поддержка Украины остаётся неизменной.

Ранее официальный представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер заявил о намерении провести интенсивный обмен мнениями с властями в Киеве. Он отметил, что речь пойдёт о вопросах атаки ВСУ в Курской области и применения там предоставленного Украине западного оружия.

Другие западные государства также признают "право Украины" на любые действия, способствующие "отражению агрессии", только при этом они игнорируют даже тот факт, что без официального объявления войны любые военные действия ВСУ на территории России не имеют никакого международно-правового обоснования.