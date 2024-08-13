Как сообщает телеканал Sky News, ссылаясь на британское правительство, военная поддержка Лондона Киеву останется неизменной, несмотря на изменение стратегии ВСУ и нападение на Курскую область.
По словам представителя правительства, несмотря на резкое изменение стратегии, Великобритания твёрдо намерена продолжать оказывать военную помощь Украине. Он подчеркнул, что поддержка Украины остаётся неизменной.
Ранее официальный представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер заявил о намерении провести интенсивный обмен мнениями с властями в Киеве. Он отметил, что речь пойдёт о вопросах атаки ВСУ в Курской области и применения там предоставленного Украине западного оружия.
Другие западные государства также признают "право Украины" на любые действия, способствующие "отражению агрессии", только при этом они игнорируют даже тот факт, что без официального объявления войны любые военные действия ВСУ на территории России не имеют никакого международно-правового обоснования.
Ради авантюры в Курской области Киев выдернул с Донецкого направления один батальон (а по косвенным признакам, два), предназначенный для обороны Часова Яра.