В Польше испугались развала НАТО из-за конфликта Турции и Греции

В Польше предупредили о возможных последствиях конфликта между Грецией и Турцией

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Польский отставной генерал Вальдемар Скшипчак в интервью польскому изданию "Факт" выразил обеспокоенность по поводу напряженности в отношениях между двумя членами НАТО — Грецией и Турцией, сообщает EADaily.

Фото: flickr.com by FinnishGovernment, CC BY 2.0

Генерал Скшипчак отметил, что НАТО должно стремиться к разрешению всех споров между своими членами дипломатическим путем, чтобы избежать вооруженных конфликтов, которые могут привести к серьезным последствиям для всего альянса. Он подчеркнул, что если между Грецией и Турцией начнется война, это может стать катастрофой для НАТО, создавая раскол внутри организации.

Скшипчак также считает, что в случае открытого конфликта это может стать триумфом для России и привести к краху НАТО, что якобы является целью российского руководства.