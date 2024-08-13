В Польше испугались развала НАТО из-за конфликта Турции и Греции

Польский отставной генерал Вальдемар Скшипчак в интервью польскому изданию "Факт" выразил обеспокоенность по поводу напряженности в отношениях между двумя членами НАТО — Грецией и Турцией, сообщает EADaily.
Генерал Скшипчак отметил, что НАТО должно стремиться к разрешению всех споров между своими членами дипломатическим путем, чтобы избежать вооруженных конфликтов, которые могут привести к серьезным последствиям для всего альянса. Он подчеркнул, что если между Грецией и Турцией начнется война, это может стать катастрофой для НАТО, создавая раскол внутри организации.
Скшипчак также считает, что в случае открытого конфликта это может стать триумфом для России и привести к краху НАТО, что якобы является целью российского руководства.
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