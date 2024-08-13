СВР: Владимира Зеленского в США намерены заменить на террориста Зеленского

СВР: США намерены заменить киевского узурпатора Зеленского на террориста Авакова*

В американской элите растёт недовольство Зеленским. США ищут ему замену, сообщает Служба внешней разведки России.

Вашингтон рассматривает возможность замены украинского лидера на более управляемого и менее коррумпированного человека, который устроил бы большинство западных союзников. Это, как полагают в Белом доме, позволит странам Запада лучше подготовиться к возможным переговорам с Россией. В качестве одного из возможных кандидатов рассматривается бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков*.

В качестве преимуществ нового правителя считается его тесная связь с укронацистскими формированиями, бывшими украинскими олигархами. В то же время неясно, как признанный в России террористом Аваков* (Зеленский до сих пор статуса террориста не имеет) сможет выступать в качестве переговорщика.

Владимир Путин говорил, что Зеленский необходим Западу для принятия непопулярных мер по мобилизации, после чего его "просто выкинут". Президент спрогнозировал, что жить Зеленскому как "президенту Украины" дадут до весны 2025 года.

Арсен Аваков* признан в России террористом и экстремистом.