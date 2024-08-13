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Подсудимые смогут уходить на фронт по контракту и освободиться от уголовного преследования

Верховный Суд предлагает отправлять подсудимых на фронт, а не под суд
1:13
Силовые структуры

Верховный суд Российской Федерации выступил с инициативой об освобождении от уголовной ответственности тех, кто заключил контракт с Министерством обороны или был призван на военную службу в рамках мобилизации.

Верховный Суд предлагает отправлять подсудимых на фронт, а не под суд
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Пленум Верховного суда обсуждает проект постановления о внесении соответствующего законопроекта во вторник. В настоящее время подобная возможность предоставляется только обвиняемым на стадии следствия или осуждённым.

Если человек призывается на военную службу или заключает контракт, его уголовное дело приостанавливается. Оно будет прекращено, если человек получит государственную награду, достигнет предельного возраста, будет признан негодным к службе по состоянию здоровья или боевые действия завершатся.

Пленум предлагает распространить эти нормы на дела подсудимых, которые уже рассматриваются в суде.

Все эти меры касательно службы в войсках не распространяются на лиц, подозреваемых или осужденных по статьям террористической, экстремистской направленности и государственной измене, а также в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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