Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов заявил в интервью, что на Украине уже есть "грязная бомба"

Игорь Кириллов заявил, что на Украине "грязная бомба" уже есть

1:31 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов в интервью на форуме "Армия-2024" не исключил, что у Киева уже есть "грязная бомба".

"На самом деле, это не так сложно. Я думаю, у них есть она", - сказал Кириллов "Звезде".

По его словам, в её разработке и изготовлении принимали непосредственное участие США. Все опасения российской стороны в международных структурах на этот счёт были проигнорированы.

"Грязная бомба" — это боеприпас, основным поражающим элементом которого являются радиоактивные вещества. Главная задача такой бомбы — не разрушение инфраструктуры или уничтожение живой силы противника, а заражение местности.

При воздушном взрыве радиоактивные вещества распространяются на большую территорию и в зависимости от мощности делают её непригодной для проживания на десятки или даже сотни лет.

"Грязные бомбы" являются негуманным оружием и поэтому не используются в качестве оружия современными армиями. Такой боеприпас часто угрожают применить террористические группировки различного толка, чьи акции в большинстве случаев направлены против гражданского населения и призваны посеять панику в обществе.

До сегодняшнего дня в мире ни разу не использовали "грязные бомбы", поскольку неприменение подобной тактики сдерживает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).