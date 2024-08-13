Следственный комитет расследует все преступления террористов ВСУ в Курской области

"Не забудут. Не простят": СК расследует все преступления ВСУ в Курской области

1:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Следственный комитет направляет следователей в пункты временного размещения беженцев из Курской области для проведения допросов по уголовным делам.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, PDM

6 августа Следственный комитет возбудил уголовное дело по нескольким статьям: убийство, незаконное хранение оружия, незаконное пересечение границы, применение насилия в отношении представителя власти и другим статьям. Это произошло после атаки Вооружённых сил Украины на Курскую область.

По данным следствия, в нападении участвовали военнослужащие 22-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады и ряда других подразделений.

Руководство Главного военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации поручило следователям посетить беженцев из Курской области. Их задача — признать потерпевших и допросить их по обстоятельствам уголовного дела.

По информации источников, в пунктах временного размещения остаются 157 человек.

Следственный комитет планирует выяснить подробные обстоятельства вторжения на территорию России. Также следователей интересует, есть ли среди беженцев родственники погибших и пострадавших. Они хотят узнать, применял ли враг тяжёлую технику во время боевых действий, в том числе иностранного производства.

Кроме того, следствие интересует информация об утраченном имуществе жителей Курской области. Следователей интересует состояние имущества на момент отъезда и наличие документов на его владение. Также они хотят узнать о пострадавших объектах административной инфраструктуры во время обстрелов.