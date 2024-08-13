Военкоры рассказали о специфике новой тактики ВСУ в Курской области

Как выглядит линия фронта в Курской области?

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военные корреспонденты сообщают, что на территории Курской области нет сплошной линии фронта. Противник пытается прорваться на некоторых участках, но ВСУ успешно сдерживают его продвижение.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0

По словам доверенного лица врио губернатора, ситуация остаётся сложной, но контролируемой и управляемой. Ведётся активная работа по уничтожению отдельных групп противника, а боевые действия идут в разных районах области.

Таким образом, новая тактика ВСУ заключается не в захвате территорий, а в хаотизации жизни российского региона и отвлечении российских войск на разные направления.