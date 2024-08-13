Военные корреспонденты сообщают, что на территории Курской области нет сплошной линии фронта. Противник пытается прорваться на некоторых участках, но ВСУ успешно сдерживают его продвижение.
По словам доверенного лица врио губернатора, ситуация остаётся сложной, но контролируемой и управляемой. Ведётся активная работа по уничтожению отдельных групп противника, а боевые действия идут в разных районах области.
Таким образом, новая тактика ВСУ заключается не в захвате территорий, а в хаотизации жизни российского региона и отвлечении российских войск на разные направления.
Картошка с кабачками, запечённая в духовке, — это лёгкое и вкусное летнее блюдо, которое станет отличным гарниром к мясу или рыбе.