ВСУ предприняли масштабную атаку БПЛА по регионам России

Российские регионы столкнулись с масштабной атакой беспилотников

За прошедшую ночь средствами противовоздушной обороны над территорией России было сбито 117 беспилотных летательных аппаратов. Также были уничтожены четыре тактические ракеты. Об этом заявило Министерство обороны РФ.

Фото: Telegram by КБ МиС, PDM

Согласно информации министерства, тридцать семь беспилотников и все четыре ракеты были нейтрализованы над территорией Курской области. Ещё тридцать семь дронов были сбиты над Воронежской областью, семнадцать — над Белгородской областью, одиннадцать — над Нижегородской, девять — над Волгоградской, три — над Брянской, два — над Орловской и один — над Ростовской областями.