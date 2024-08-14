"Сил на развитие успеха нет": экс-полковник Генштаба высказался о ситуации под Курском

Эксперт Ходаренок заявил, что результат вторжения ВСУ под Курск будет нулевым

Военный эксперт и отставной полковник Генштаба ВС РФ Михаил Ходаренок в беседе с "Военное дело" дал оценку текущей ситуации на курском направлении, где Вооруженные Силы России ведут операцию против украинских войск. По его словам, продвижение ВСУ в Курской области было остановлено, и на данный момент отсутствуют данные о захвате новых территорий.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0

"Продвижение сил ВСУ в Курской области остановлено. Во всяком случае пока данных о захвате ими новых территорий нет. По началу у России была недооценка масштабов этого вторжения. Однако, на мой субъективный взгляд, сил и средств на развитие успеха у ВСУ нет. Развить его можно было бы вводом в сражение более крупных соединений оперативного уровня, а они такими силами не располагают. Для организации российского контрудара требуется время и подготовка. Сейчас такая подготовка идет", — подчеркнул эксперт.

Кроме того, Ходаренок не исключил возможность нанесения в ближайшее время массированного авиационно-ракетного удара по критическим и военным объектам Украины. Он подчеркнул, что такой удар может быть беспрецедентным по своей силе.

По мнению Ходаренка, действия ВСУ на курском направлении могут привести к увеличению линии фронта и распылению сил, что в конечном итоге не принесет стратегического успеха Киеву.