"Сил на развитие успеха нет": экс-полковник Генштаба высказался о ситуации под Курском

Эксперт Ходаренок заявил, что результат вторжения ВСУ под Курск будет нулевым

Военный эксперт и отставной полковник Генштаба ВС РФ Михаил Ходаренок в беседе с "Военное дело" дал оценку текущей ситуации на курском направлении, где Вооруженные Силы России ведут операцию против украинских войск. По его словам, продвижение ВСУ в Курской области было остановлено, и на данный момент отсутствуют данные о захвате новых территорий.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0