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"Сил на развитие успеха нет": экс-полковник Генштаба высказался о ситуации под Курском

Эксперт Ходаренок заявил, что результат вторжения ВСУ под Курск будет нулевым
Силовые структуры » Военные новости

Военный эксперт и отставной полковник Генштаба ВС РФ Михаил Ходаренок в беседе с "Военное дело" дал оценку текущей ситуации на курском направлении, где Вооруженные Силы России ведут операцию против украинских войск. По его словам, продвижение ВСУ в Курской области было остановлено, и на данный момент отсутствуют данные о захвате новых территорий.

Эксперт Ходаренок заявил, что результат вторжения ВСУ под Курск будет нулевым
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0

"Продвижение сил ВСУ в Курской области остановлено. Во всяком случае пока данных о захвате ими новых территорий нет. По началу у России была недооценка масштабов этого вторжения. Однако, на мой субъективный взгляд, сил и средств на развитие успеха у ВСУ нет. Развить его можно было бы вводом в сражение более крупных соединений оперативного уровня, а они такими силами не располагают. Для организации российского контрудара требуется время и подготовка. Сейчас такая подготовка идет", — подчеркнул эксперт.

Кроме того, Ходаренок не исключил возможность нанесения в ближайшее время массированного авиационно-ракетного удара по критическим и военным объектам Украины. Он подчеркнул, что такой удар может быть беспрецедентным по своей силе.

По мнению Ходаренка, действия ВСУ на курском направлении могут привести к увеличению линии фронта и распылению сил, что в конечном итоге не принесет стратегического успеха Киеву.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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