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Военкор объяснил, когда Россия полностью избавится от атак беспилотников ВСУ

Военкор Ткач: Россия избавится от атак дронов ВСУ, когда ПВО станет лучше
Силовые структуры » Военные новости

Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО) смогут полностью нейтрализовать атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), когда их эффективность будет значительно повышена. Однако для достижения этой цели потребуется некоторое время. Об этом сообщил военный корреспондент издания "Украина.ру" Василий Ткач в интервью с URA. RU.

Военкор Ткач: Россия избавится от атак дронов ВСУ, когда ПВО станет лучше
Фото: commons.wikimedia.org by Lionel Allorge, CC BY-SA 3.0

"В течение нескольких месяцев проблема с беспилотниками будет решена, как ранее была решена проблема с системами HIMARS и другими американскими вооружениями. Военно-промышленный комплекс работает непрерывно над этой задачей, разрабатывая новые системы радиоэлектронной борьбы и методы противодействия беспилотникам", — отметил Ткач.

Корреспондент подчеркнул, что российским системам ПВО необходимо время для достижения нового уровня эффективности.

"Я полагаю, что потребуется некоторое время, чтобы эти системы достигли нового уровня и стали более эффективными", — добавил Ткач.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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