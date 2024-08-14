Генерал Апти Алаудинов сообщил, что ему стали известны подробности операции украинских войск, которая планировалась в Курской области. Эти сведения были получены из захваченных документов украинских штабов. По его словам, 11 августа ВСУ должны были захватить АЭС в Курчатове.
После этого, как утверждает Алаудинов, Киев намеревался начать переговоры с Россией и выдвинуть ультиматум.
В настоящее время ВСУ не смогли приблизиться к АЭС даже на расстояние, пригодное для артобстрелов. Ядерный терроризм и угроза ядерного шантажа являются стандартными приёмами украинской "дипломатии".
В целом, Владимир Путин ещё в понедельник отметил, что киевский режим намеревался через наступление в Курской области улучшить переговорные позиции.
Армия России остановила ДРГ Украины на ряде участков. Ключевой тезис — "ВСУ не контролируют Суджу" и не контролировали.