Жители Нижегородской области рассказали о ночной атаке ВСУ

Жители Нижегородской области рассказали об отражении ночной атаки беспилотников ВСУ

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Жители Нижегородской области сообщают о взрывах, которые они услышали. По их словам, взрывов было около десяти.

Фото: armyinform.com.ua by Army.com.ua, CC BY 4.0

Очевидцы сообщают, что территория рядом с авиабазой Саваслейка перекрыта.

Глава Нижегородской области Глеб Никитин объявил, что в Кулебакском округе работают средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для подавления атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолётного типа.

Предпринимаются все меры по минимизации последствий. По предварительной информации на текущий момент пострадавших нет.

— сообщил Никитин.

Нижегородская область уже становилась объектом атак беспилотников ВСУ, но они были единичными.