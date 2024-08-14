Жители Нижегородской области сообщают о взрывах, которые они услышали. По их словам, взрывов было около десяти.
Очевидцы сообщают, что территория рядом с авиабазой Саваслейка перекрыта.
Глава Нижегородской области Глеб Никитин объявил, что в Кулебакском округе работают средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для подавления атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолётного типа.
Предпринимаются все меры по минимизации последствий. По предварительной информации на текущий момент пострадавших нет.
— сообщил Никитин.
Нижегородская область уже становилась объектом атак беспилотников ВСУ, но они были единичными.
Армия России остановила ДРГ Украины на ряде участков. Ключевой тезис — "ВСУ не контролируют Суджу" и не контролировали.