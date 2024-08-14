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Германия намерена объявить о конкретных виновниках теракта на "Северных потоках": они русские

"Это работа для суперменов": "Северные потоки" якобы взорвали три дайвера
Силовые структуры

Немецкие СМИ: в подрыве "Северных потоков" подозреваются трое дайверов из Украины. 

"Это работа для суперменов": "Северные потоки" якобы взорвали три дайвера
Фото: U.S. Navy by Greg Mitchell, PDM

Сразу три немецких издания — Süddeutsche Zeitung, ARD и Zeit — сообщили о новых деталях в расследовании взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", произошедших в Балтийском море.

Согласно информации, полученной от одной из иностранных разведок, немецкие правоохранительные органы подозревают в причастности к диверсии троих дайверов из Украины: Владимира Журавлёва и Евгения и Светлану Успенских. Все они являются уроженцами Украины и работали в одной школе дайвинга в Киеве.

По версии следствия, подозреваемые находились на борту яхты "Андромеда", спустились под воду и прикрепили взрывное устройство, после чего взорвали газопровод на глубине около 80 метров. На борту яхты были обнаружены улики, в том числе следы взрывчатого вещества HMX (октоген), которое в основном используется военными.

Один из подозреваемых, Владимир Журавлёв, был опознан водителем фургона, на котором он приехал в Германию перед взрывом. Сейчас он находится в Польше. Германия запросила у польских властей его арест, но пока не получила ответа.

Журналистам удалось связаться со Светланой Успенской, которая заявила, что в день взрыва она находилась в отпуске в Болгарии и не имеет отношения к диверсии. В настоящее время она находится в Киеве.

Даже людям, не имеющим широких познаний в сфере военно-морских технологий, очевидно, что провести операцию по установке и активации глубоководных взрывных устройств может только профессиональная группа спецназа, использующая государственные секретные технологии. 

Любопытно, что все трое дайверов по национальности русские и даже не служат в украинском спецназе, что было бы логично, исходя из приписываемых им компетенций. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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