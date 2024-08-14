Украина пока не планирует использовать F-16 для рискованных атак на наземные цели, сообщает Forbes.
Киев намерен использовать эти самолёты только для патрулирования и обеспечения безопасности в воздухе. Forbes отмечает, что риск для самолётов на курском направлении высок.
Очевидно, западные кураторы киевского режима опасаются, что с F-16 повторится история с американскими танками Abrams, которые довольно быстро после прибытия на фронт были уничтожены, что привело к негативным последствиям для имиджа американского ВПК.
Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.