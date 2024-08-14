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Истребители F-16 ВВС Украины в небе над Курской областью не используют

Истребители F-16 ВВС Украины не намерены использовать для Курской операции
0:37
Силовые структуры

Украина пока не планирует использовать F-16 для рискованных атак на наземные цели, сообщает Forbes.

Киев намерен использовать эти самолёты только для патрулирования и обеспечения безопасности в воздухе. Forbes отмечает, что риск для самолётов на курском направлении высок.

Очевидно, западные кураторы киевского режима опасаются, что с F-16 повторится история с американскими танками Abrams, которые довольно быстро после прибытия на фронт были уничтожены, что привело к негативным последствиям для имиджа американского ВПК. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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