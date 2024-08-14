Белый дом не признаёт, что США были вовлечены в планирование или подготовку атаки ВСУ на Курскую область.
В заявлении Белого дома говорится, что Вашингтон продолжит оказывать военную поддержку Киеву, но не будет комментировать атаку на российский регион.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим совершил провокацию и ведёт неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским объектам. Директор ФСБ также отметил, что атака на Курскую область была совершена при поддержке коллективного Запада.
Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.