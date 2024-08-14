Белый дом настаивает, что вторжение в Курскую область есть внутреннее дело Украины

В Белом доме продолжают отрицать причастность к вторжению Украины в Курскую область

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Белый дом не признаёт, что США были вовлечены в планирование или подготовку атаки ВСУ на Курскую область.

Фото: flickr.com by Obama White House from Washington, DC, PDM

В заявлении Белого дома говорится, что Вашингтон продолжит оказывать военную поддержку Киеву, но не будет комментировать атаку на российский регион.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим совершил провокацию и ведёт неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским объектам. Директор ФСБ также отметил, что атака на Курскую область была совершена при поддержке коллективного Запада.