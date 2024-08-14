Вооружённые силы Украины (ВСУ) опубликовали кадры удара дрона по автомобилю с Евгением Поддубным — военным корреспондентом, который чудом остался жив.
Чтобы отвлечь внимание от информации о пленении своих соратников, боевики из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады показали видео с дрона, который атаковал машину Поддубного. Судя по кадрам, оператор украинского беспилотника без разбора решил нанести удар по первому попавшемуся на дороге транспорту. Террористам ВСУ безразлично, кто находится в машине, — главное, убить как можно больше людей.
То, что Поддубный выжил после прицельного удара по своему автомобилю, — настоящее чудо. Его спасло то, что он был за рулём, а не находился на пассажирском сиденье. В то время как украинские ресурсы публикуют это видео со злобными комментариями и досадой, что военкор остался жив, он восстанавливается после ранений и готовится снова вернуться на информационный фронт.
Теперь нет нужды собирать доказательства причастности ВСУ к этому преступлению, поскольку они сами опубликовали исчерпывающий видеоотчёт своего преступления и героизма нашего доблестного военкора.
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