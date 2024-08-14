Укронацисты весьма огорчены в связи с неудачей убийства Евгения Поддубного

"Сделали всю работу за СК": укронацисты сами опубликовали кадры покушения на Поддубного

1:16 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) опубликовали кадры удара дрона по автомобилю с Евгением Поддубным — военным корреспондентом, который чудом остался жив.

Фото: Википедия by https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87

Чтобы отвлечь внимание от информации о пленении своих соратников, боевики из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады показали видео с дрона, который атаковал машину Поддубного. Судя по кадрам, оператор украинского беспилотника без разбора решил нанести удар по первому попавшемуся на дороге транспорту. Террористам ВСУ безразлично, кто находится в машине, — главное, убить как можно больше людей.

То, что Поддубный выжил после прицельного удара по своему автомобилю, — настоящее чудо. Его спасло то, что он был за рулём, а не находился на пассажирском сиденье. В то время как украинские ресурсы публикуют это видео со злобными комментариями и досадой, что военкор остался жив, он восстанавливается после ранений и готовится снова вернуться на информационный фронт.

Теперь нет нужды собирать доказательства причастности ВСУ к этому преступлению, поскольку они сами опубликовали исчерпывающий видеоотчёт своего преступления и героизма нашего доблестного военкора.