Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов объявил об обязательной эвакуации жителей посёлка Глушково и всего Глушковского района. Это решение было принято региональным оперштабом.
Ранее были эвакуированы жители Суджанского и ряда других районов. Беженцы предпочитают оставаться в Курской области в палаточных лагерях. Силовики настоятельно рекомендуют не отказываться от эвакуации, ибо наличие гражданских лиц существенно осложняет проведение контртеррористических мероприятий по ликвидации противника.
Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.