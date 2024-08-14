В Курской области принято решение об эвакуации ещё одного района

В Курской области намерены эвакуировать жителей Глушковского района

0:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов объявил об обязательной эвакуации жителей посёлка Глушково и всего Глушковского района. Это решение было принято региональным оперштабом.

Фото: Midjouney: Украинцы массово эвакуируются из горящих городов by Midjourney v 4.5 is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Ранее были эвакуированы жители Суджанского и ряда других районов. Беженцы предпочитают оставаться в Курской области в палаточных лагерях. Силовики настоятельно рекомендуют не отказываться от эвакуации, ибо наличие гражданских лиц существенно осложняет проведение контртеррористических мероприятий по ликвидации противника.