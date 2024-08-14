В США пришли к неутешительным выводам относительно способности к самообороне

В США определили, что не выстоят против блока России, Китая и КНДР

The Economist сообщает, что американские власти скептически относятся к своей способности противостоять России, Северной Корее и Китаю одновременно. По словам неназванных американских чиновников, в Пентагоне рассматривают сценарий, при котором Россия нападёт на страну НАТО, вынудив США защищать Европу. В это же время Китай может воспользоваться тем, что внимание Вашингтона будет отвлечено, и вторгнуться на Тайвань. А Северная Корея нападёт на Южную.

Фото: flickr.com by U.S. Secretary of Defense, PDM

Все три страны — Россия, Северная Корея и Китай — обладают ядерным оружием, что может привести к трём непредсказуемым ядерным кризисам. В связи с этим администрация президента США Джо Байдена начала готовиться к увеличению числа развёрнутых ядерных сил после десятилетий глубоких сокращений.

Наращивание может начаться уже в 2026 году, когда истечёт срок действия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (он заканчивается в феврале).