Политолог назвал истинный замысел провального похода ВСУ в Курскую область

Политолог рассказал о цели похода ВСУ в Курскую область

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Политолог Ростислав Ищенко заявил, что рейд ВСУ в Курскую область не имеет военной цели и является информационной операцией.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, CC BY 4.0

По его мнению, Украина и её союзники давно отчаялись выиграть конфликт на поле боя, и даже если бы они смогли собрать значительные силы, эти войска не смогли бы штурмовать Курск. Ищенко подчеркнул, что участвующая в рейде группировка была малочисленной и не представляла реальной угрозы для города, сообщает "Военное дело".

Ищенко также рассказал о тактике борьбы с подобными диверсионными операциями: район вторжения блокируется, создается устойчивый фронт, и диверсанты оказываются в окружении.