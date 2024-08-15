Политолог Ростислав Ищенко заявил, что рейд ВСУ в Курскую область не имеет военной цели и является информационной операцией.
По его мнению, Украина и её союзники давно отчаялись выиграть конфликт на поле боя, и даже если бы они смогли собрать значительные силы, эти войска не смогли бы штурмовать Курск. Ищенко подчеркнул, что участвующая в рейде группировка была малочисленной и не представляла реальной угрозы для города, сообщает "Военное дело".
Ищенко также рассказал о тактике борьбы с подобными диверсионными операциями: район вторжения блокируется, создается устойчивый фронт, и диверсанты оказываются в окружении.
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