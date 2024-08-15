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Политолог назвал истинный замысел провального похода ВСУ в Курскую область

Политолог рассказал о цели похода ВСУ в Курскую область
0:43
Силовые структуры » Военные новости

Политолог Ростислав Ищенко заявил, что рейд ВСУ в Курскую область не имеет военной цели и является информационной операцией.

Политолог рассказал о цели похода ВСУ в Курскую область
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, CC BY 4.0

По его мнению, Украина и её союзники давно отчаялись выиграть конфликт на поле боя, и даже если бы они смогли собрать значительные силы, эти войска не смогли бы штурмовать Курск. Ищенко подчеркнул, что участвующая в рейде группировка была малочисленной и не представляла реальной угрозы для города, сообщает "Военное дело".

Ищенко также рассказал о тактике борьбы с подобными диверсионными операциями: район вторжения блокируется, создается устойчивый фронт, и диверсанты оказываются в окружении.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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