В Тюменской области предотвратили теракт против сотрудников МВД

В Тобольске схватили потенциальных террористов

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Тюменской области, который готовили двое сторонников идеологии массовых убийств. Они были задержаны.

Фото: Фото пресс-службы УФСБ по Омской области

По данным следствия, подозреваемые планировали взорвать бомбу на объекте органов внутренних дел в Тобольске.

В качестве доказательств противоправной деятельности были представлены взрывные устройства. Об идеологической принадлежности террористов не сообщается, но, вероятнее всего, главными кураторами выступали спецслужбы Украины. Как правило, именно укронацистские ресурсы размещают в интернете информацию по теории изготовления самодельных бомб.