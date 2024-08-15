В Тюменской области предотвратили теракт против сотрудников МВД

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Тюменской области, который готовили двое сторонников идеологии массовых убийств. Они были задержаны.
По данным следствия, подозреваемые планировали взорвать бомбу на объекте органов внутренних дел в Тобольске.
В качестве доказательств противоправной деятельности были представлены взрывные устройства. Об идеологической принадлежности террористов не сообщается, но, вероятнее всего, главными кураторами выступали спецслужбы Украины. Как правило, именно укронацистские ресурсы размещают в интернете информацию по теории изготовления самодельных бомб.
Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.