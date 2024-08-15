В МЧС приняли решение о введении режима ЧС федерального уровня в Белгородской области

В Белгородской области ввели режим ЧС федерального значения

Согласно приказу главы МЧС Александра Куренкова в Белгородской области по просьбе губернатора Вячеслава Гладкова введён режим ЧС федерального масштаба в связи с продолжающимися боевыми действиями и обстрелами региона.

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"Обстановка в Белгородской области остается сложной и напряженной, заявил Куренков. Министр отметил, что масштабы происходящего не позволяют региону самостоятельно ликвидировать последствия ЧС" — заявил министр.

Чрезвычайная ситуация (ЧС) — это обстановка, которая складывается на определённой территории в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия. Эти события могут повлечь за собой человеческие жертвы, нанести ущерб здоровью людей или окружающей среде, привести к значительным материальным потерям и нарушению условий жизнедеятельности людей.

В зависимости от количества пострадавших людей, размера материального ущерба и границ зон распространения поражающих факторов ЧС делятся на:

*локальные — пострадало не более 10 человек или размер ущерба не превышает 1,2 миллиона рублей, зона ЧС ограничена пределами объекта;

* муниципальные — пострадало от 10 до 50 человек, размер ущерба составляет от 1,2 до 12 миллионов рублей, зона не выходит за границы поселения или внутригородской территории города федерального значения;

* межмуниципальные и региональные — пострадали от 50 до 500 человек, материальный ущерб составил от 12 до 120 миллионов рублей, зона охватывает два и более поселения, муниципальных районов или городских округов, расположенных на территории одного субъекта РФ или самого субъекта целиком;

* федеральные — количество пострадавших свыше 500 человек или размер материального ущерба свыше 120 миллионов рублей. Зона ЧС выходит за пределы одного субъекта РФ. Также режим ЧС федерального масштаба может быть введён, если есть чрезвычайная ситуация регионального характера, которая затрагивает территории двух и более субъектов РФ.

При введении режима ЧС федерального масштаба органы государственной власти организуют аварийно-спасательные и другие неотложные работы, а также оказывают поддержку пострадавшим гражданам, предоставляют им всестороннюю помощь.

Решение о введении чрезвычайной ситуации федерального масштаба принимает правительство Российской Федерации на основе предложений координационных органов единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. чрезвычайных ситуаций.

Помимо режима ЧС в Белгородской области действует режим КТО (контртеррористической операции).