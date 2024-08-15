Уничтожение американской реактивной системы залпового огня M142 HIMARS ракетой ОТРК "Искандер" в Сумской области попало на видео.
Скорее всего, эти РСЗО Вооружённые силы Украины использовали для поддержки удара на курском приграничье.
Уже отмечалось, что украинская армия с начала специальной операции потеряла, по официальным заявлениям Минобороны РФ и верифицированным источникам с геолокацией удалось установить 56 эпизодов поражения этих ракетных комплексов, в ходе которых уничтожено или серьёзно повреждено до 65 пусковых установок РСЗО.
Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.