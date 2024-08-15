Эта РСЗО била по Курской области. Эпичное видео уничтожения американского HIMARS ракетой "Искандер"

В Сумской области ракета ОТРК "Искандер" уничтожила РСЗО M142 HIMARS

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Уничтожение американской реактивной системы залпового огня M142 HIMARS ракетой ОТРК "Искандер" в Сумской области попало на видео.

Фото: dvidshub.net by Дин Джонсон, PDM

Скорее всего, эти РСЗО Вооружённые силы Украины использовали для поддержки удара на курском приграничье.

Уже отмечалось, что украинская армия с начала специальной операции потеряла, по официальным заявлениям Минобороны РФ и верифицированным источникам с геолокацией удалось установить 56 эпизодов поражения этих ракетных комплексов, в ходе которых уничтожено или серьёзно повреждено до 65 пусковых установок РСЗО.

"Искандер" сжёг американский HIMARS, наносивший удары по Курской области