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Эта РСЗО била по Курской области. Эпичное видео уничтожения американского HIMARS ракетой "Искандер"

В Сумской области ракета ОТРК "Искандер" уничтожила РСЗО M142 HIMARS
0:42
Силовые структуры

Уничтожение американской реактивной системы залпового огня M142 HIMARS ракетой ОТРК "Искандер" в Сумской области попало на видео.

В Сумской области ракета ОТРК "Искандер" уничтожила РСЗО M142 HIMARS
Фото: dvidshub.net by Дин Джонсон, PDM

Скорее всего, эти РСЗО Вооружённые силы Украины использовали для поддержки удара на курском приграничье.

Уже отмечалось, что украинская армия с начала специальной операции потеряла, по официальным заявлениям Минобороны РФ и верифицированным источникам с геолокацией удалось установить 56 эпизодов поражения этих ракетных комплексов, в ходе которых уничтожено или серьёзно повреждено до 65 пусковых установок РСЗО.

"Искандер" сжёг американский HIMARS, наносивший удары по Курской области
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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