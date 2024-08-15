Александр Лукашенко рассказал, когда нажмёт на красную кнопку

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу "Россия", что его страна не будет применять ядерное оружие, если никто не нарушит границы Союзного государства.
Отвечая на вопрос о готовности применить ядерное оружие, Лукашенко сказал: "По периметру Беларуси и России уже применяли ядерное оружие. Осталось только применить самое мощное". Фрагменты интервью были опубликованы агентством БЕЛТА.
Также Лукашенко признал, что предпочёл бы переговоры войне, но в то же время его страна готова к любому развитию ситуации и отражению провокаций с Украины подобно недавней атаке беспилотников.
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