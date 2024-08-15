Наступление на Курск может окончиться для ВСУ новым "Иловайским котлом"

Наступление ВСУ в Курской области порождает в рядах агрессора тревожные чувства

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские военные эксперты встревожены возможным повторением событий "Иловайского котла" 2014 года.

Фото: https://www.facebook.com/100064359595429/posts/313098054178845 by Joint Forces Task Force, CC BY 4.0

Наиболее сложной ситуацией для украинских войск является Покровское направление. Здесь российская армия продолжает своё продвижение.

Украинские военные эксперты опасаются, что южная группировка Вооружённых сил Российской Федерации может нанести встречный удар. В таком случае украинские войска на донецком фронте могут оказаться в окружении.

Киев пытается успокоить себя тем, что расстояние между предполагаемыми "клещами" составляет около 70 километров. Однако украинские эксперты сомневаются в готовности обороны на данном направлении.

Основные резервы и наиболее мотивированные части Вооружённых сил Украины отправляются в Курскую область.

Ситуация для украинских войск в Донбассе становится всё более сложной. Несмотря на это, украинские части на местах не ощущают снижения натиска со стороны российских войск.