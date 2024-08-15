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Из зоны СВО сбежал опасный рецидивист, его ищут

2:28
Силовые структуры

Военная полиция разыскивает человека, который сбежал из зоны военных действий. Этот преступник был ранее судим за убийство трёх человек и отправлен в зону боевых действий из колонии. Перед вынесением приговора в 15 лет он скрывался от правосудия, изменив свою личность и место жительства.

Из зоны СВО сбежал опасный рецидивист, его ищут
Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Mike Meares, CC0

По информации издания "База", дочь 50-летнего Юрия Метелицы обратилась в полицию с заявлением о его пропаже. По словам девушки, в мае 2023 года её отец заключил контракт с Минобороны и отправился на СВО из исправительной колонии № 3 Рязанской области. Позже дочь Метелицы получила уведомление из военкомата о том, что её отец самовольно покинул расположение отряда Z и объявлен в розыск.

Юрий Метелица был последним обвиняемым по делу об убийстве предпринимателя Михаила Вюнша, который в начале нулевых возглавлял крупнейшую российскую компанию по продаже куриных окорочков. По версии следствия, в 2002 году партнёр Вюнша нанял своих охранников, чтобы они убили предпринимателя. В убийстве участвовали пять человек, включая Юрия Метелицу. Они изучили распорядок дня Вюнша, собрали взрывное устройство и замаскировали его под дорожный столб рядом с лежачим полицейским.

Когда "Мерседес" Вюнша проезжал мимо замаскированного столба и затормозил перед препятствием, СВУ взорвалось. В результате погибли сам Вюнш, его водитель и охранник.

Подозреваемых в организации убийства задержали несколько лет спустя и осудили в 2006 году. Однако Юрию Метелице удалось скрыться от следствия. По данным Следственного комитета, на протяжении 15 лет он жил под вымышленным именем и с поддельными документами в Рязанской области. Его задержали только в 2017 году.

Юрий не признал свою вину и не раскаялся в содеянном. В апреле 2018 года его приговорили к 15 годам лишения свободы.

Местонахождение Метелицы до сих пор неизвестно. В то же время это инцидент является скорее исключением. Подавляющее большинство заключённых, отправленных на СВО, с честью исполняют свой воинский долг. 

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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