Украина может готовить ядерную провокацию: политолог описал сценарий

Политолог назвал возможную провокацию со стороны Украины

Политолог Ростислав Ищенко описал возможный сценарий последней провокации Украины, которая, по его мнению, может быть ядерной.

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Он утверждает, что другие виды провокаций, такие как химические или биологические, уже исчерпали себя или слишком рискованны. Ищенко предполагает, что ядерная провокация может быть осуществлена с помощью американских тактических зарядов малой мощности в одном из крупных городов, таких как Киев, Днепропетровск или Одесса, либо через подрыв плотин на Днепре, сообщает "Военное дело".

Цель такой провокации — обвинить Россию в атаке и вызвать международное давление на Москву, принуждая её к мирным переговорам на условиях Запада.