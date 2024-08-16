Политолог Ростислав Ищенко описал возможный сценарий последней провокации Украины, которая, по его мнению, может быть ядерной.
Он утверждает, что другие виды провокаций, такие как химические или биологические, уже исчерпали себя или слишком рискованны. Ищенко предполагает, что ядерная провокация может быть осуществлена с помощью американских тактических зарядов малой мощности в одном из крупных городов, таких как Киев, Днепропетровск или Одесса, либо через подрыв плотин на Днепре, сообщает "Военное дело".
Цель такой провокации — обвинить Россию в атаке и вызвать международное давление на Москву, принуждая её к мирным переговорам на условиях Запада.
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