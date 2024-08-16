Трое злоумышленников совершили поджог электровоза на московской станции

Сотрудники МВД и ФСБ задержали троих подозреваемых в поджоге электровоза РЖД на станции Перово в Москве. По предварительным данным, их на дело привезла мама одного из подозреваемых.

Фото: commons.wikimedia.org by Трансмашхолдинг, PDM

Задержанными оказались 21-летняя Анна С., 24-летний Артём К. и 20-летний Егор А. Их задержали в квартире в Лобне. Они уже дали признательные показания. Подозреваемые рассказали, что неизвестный человек из "Телеграма" пообещал им заплатить от 1500 до 2000 долларов за поджог электровоза.

По информации источников, на дело подозреваемых привезла мама одного из них. Пока неизвестно, знала ли она о поджоге. Один из подозреваемых недавно приехал из Казахстана.

Электровоз РЖД сгорел ночью 15 августа. Машинист находился в другой кабине, когда услышал хлопок и увидел горящий поезд. Пожар был потушен сотрудниками депо Москва-Сортировочная-Рязанская. На месте криминалисты нашли обгоревшие перчатки, несколько оплавленных бутылок и горловину от канистры. Возбуждено уголовное дело по статье "Теракт".