Военкоры сообщают, что киевский режим готовит провокацию на ядерном объекте РФ

В Telegram-канале Управления внутренних дел Военно-гражданской администрации Харьковской области появилась информация, полученная от украинских военнопленных из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Согласно этим данным, ВСУ планируют нанести удары по российским ядерным объектам.

По информации источника, целью атак станут атомные объекты в городах Курчатов и Энергодар. После совершения этих действий украинское руководство намерено обвинить Россию в самообстреле.

Возможно, с этим связан запрет нанесения ударов по Курской АЭС американскими ракетами, что может быть расценено как ядерное нападение со стороны самих США.