После освобождения Желанного Вооружённые силы Российской Федерации продвинулись к Новогродовке. Это произошло в районе Покровска на исходе 16 августа.
Пока Вооружённые силы Украины готовятся к атаке на Глушковский район Курской области, российская армия добилась значительных успехов в Донбассе.
Наибольшего продвижения наши войска достигли на Авдеевском направлении, которое теперь логичнее называть по цели наступления Вооружённых сил Российской Федерации — Покровским.
Российские штурмовики полностью освободили Желанное и вплотную подошли к Новогродовке по железнодорожным путям. До города нашим бойцам остался примерно один километр.
От Желанного Вооружённые силы Российской Федерации также прорвались к Гродовке, на окраинах которой идут бои. Кроме того, русская армия вышла к Новожеланному и Новогродовке. Освобождение этих населённых пунктов — лишь вопрос времени.
Неизбежность этого понимают и власти Украины, которые призвали к эвакуации из Покровска и Мирнограда. Эти города, наряду с Селидово, являются важными логистическими узлами для Вооружённых сил Украины, а также центрами угледобывающей промышленности.
Осень — время сбора урожая и заготовок на зиму. Одним из популярных видов консервации является салат из кабачков, помидоров и болгарского перца.