Российские войска рвутся на окраины Покровска

1:20 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

После освобождения Желанного Вооружённые силы Российской Федерации продвинулись к Новогродовке. Это произошло в районе Покровска на исходе 16 августа.

Фото: RuTube

Пока Вооружённые силы Украины готовятся к атаке на Глушковский район Курской области, российская армия добилась значительных успехов в Донбассе.

Наибольшего продвижения наши войска достигли на Авдеевском направлении, которое теперь логичнее называть по цели наступления Вооружённых сил Российской Федерации — Покровским.

Российские штурмовики полностью освободили Желанное и вплотную подошли к Новогродовке по железнодорожным путям. До города нашим бойцам остался примерно один километр.

От Желанного Вооружённые силы Российской Федерации также прорвались к Гродовке, на окраинах которой идут бои. Кроме того, русская армия вышла к Новожеланному и Новогродовке. Освобождение этих населённых пунктов — лишь вопрос времени.

Неизбежность этого понимают и власти Украины, которые призвали к эвакуации из Покровска и Мирнограда. Эти города, наряду с Селидово, являются важными логистическими узлами для Вооружённых сил Украины, а также центрами угледобывающей промышленности.