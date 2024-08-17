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Неожиданный источник укреплений: что вывозят с заброшек Крыма для СВО

Материалы с заброшенных объектов в Крыму используются для укреплений на СВО
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Силовые структуры

Строительные плиты с заброшенных объектов в Крыму вывозят для укрепления позиций в зоне проведения специальной военной операции. Сообщается, что такие поставки осуществляются регулярно и не впервые.

Материалы с заброшенных объектов в Крыму используются для укреплений на СВО
Фото: Минмособлимущество is licensed under public domain

В сообщении одной из общественных организаций говорится: "Помогли укрепить позиции благодаря тяжелой строительной помощи". На опубликованном видео показан автомобильный кран, поднимающий пачку старых строительных плит.

Предполагается, что эти материалы берутся с заброшенных объектов в Крыму для использования в укреплениях.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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