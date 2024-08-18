Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Абсурдистская комедия "Слухи" с Кейт Бланшетт выйдет в России 10 октября
Игрок ЦСКА Койта пообещал назвать своё животное в честь команды
После программистов и журналистов: ИИ сможет заменить людей в теннисе?
В РЖД объявили о запуске винных туров в Абхазию
Эксперт Волкова: обучение торговле на рынке Форекс может оказаться ловушкой
Зрители остались равнодушными к аниме-версии "Рика и Морти"
Клюква оказалась эффективной в лечении инфекций мочевыводящих путей
В каких случаях штраф за непропуск пешехода является незаконным
FT: в США из-за высоких ставок по ипотеке падают продажи недвижимости

Удар с трёх направлений. Армия РФ начала основную фазу штурма Торецка

Российские войска начали штурм Торецка с трёх направлений
Силовые структуры

Российская армия утром в воскресенье, 18 августа, начала штурм Торецка сразу с трёх направлений.

Российские войска начали штурм Торецка с трёх направлений
Фото: http://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=60832@cmsPhotoGallery by Ministry of Defence of the Russian Federation, CC BY 4.0

В этом городе ДНР пока ещё подконтрольном Киеву завязались тяжёлые бои.

Офицер армии Украины с позывным Алекс, часто докладывающий о обстановке на данном направлении, подтвердил в социальных сетях, что штурм Торецка русскими бойцами начался рано утром.

"Залетело от пяти до восьми единиц техники", — пишет украинец.

Ранее сообщалось, что армия России вошла в Торецк со стороны посёлка Северный, и продвигаются в городских кварталах. Боевики ВСУ отмечали, что ВС РФ взяли под контроль террикон "Северная".

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как приготовить вкусные и воздушные творожники дома: простой пошаговый рецепт

Нежные и воздушные творожники — отличный выбор для вкусного завтрака или легкого перекуса. Эти небольшие сырники легко приготовить дома и порадовать близких вкусной домашней выпечкой.

Рецепт вкусных и пышных творожников для идеального завтрака или перекуса
Яблочный пирог с крошкой: рецепт из детства
Тот самый бабушкин яблочный пирог: рассыпчатое песочное тесто и много сочной начинки
Рецепт восхитительных кабачков в чесночном соусе с базиликом
Тренируйтесь эффективно: 3 упражнения для полного преображения тела
Грабители магазинов. В Курской области всё больше боевиков ВСУ сдаётся в плен Дмитрий Плотников Просчёты и пороки российской военной пропаганды: что не так Виктор Пахомов Диверсия на "Северных потоках" была казусом-бели. Почему же Германия не объявила войну Украине? Любовь Степушова
Как вывести клопов и не допустить повторного заражения дома — мощное комбо
Старый рецепт простой подливки к котлетам, пюре или рису: её вкус вернёт вас в детство
Сводка с фронта: в Сумской области сразу уничтожены Patriot, Himars и IRIS-T, Киев готов на взрыв "грязной" бомбы
Сводка с фронта: в Сумской области сразу уничтожены Patriot, Himars и IRIS-T, Киев готов на взрыв "грязной" бомбы
Последние материалы
Зрители остались равнодушными к аниме-версии "Рика и Морти"
Клюква оказалась эффективной в лечении инфекций мочевыводящих путей
В каких случаях штраф за непропуск пешехода является незаконным
FT: в США из-за высоких ставок по ипотеке падают продажи недвижимости
Микропластик в пище и воде: как защитить свое здоровье
Миф о защите смарт-ключей фольгой: эксперт делится своим мнением
Состоялось открытие Шахматного клуба на главной аллее острова Канта в Калининграде
Российский турист в Таиланде попытался оседлать корову
Как пахнет кошачий ужас? Узнайте, какие запахи вызывают у мурлык настоящую панику
Культпоход с коллегами: как выбрать фильм, который всех заинтересует
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.