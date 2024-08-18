Удар с трёх направлений. Армия РФ начала основную фазу штурма Торецка

Российская армия утром в воскресенье, 18 августа, начала штурм Торецка сразу с трёх направлений.
В этом городе ДНР пока ещё подконтрольном Киеву завязались тяжёлые бои.
Офицер армии Украины с позывным Алекс, часто докладывающий о обстановке на данном направлении, подтвердил в социальных сетях, что штурм Торецка русскими бойцами начался рано утром.
"Залетело от пяти до восьми единиц техники", — пишет украинец.
Ранее сообщалось, что армия России вошла в Торецк со стороны посёлка Северный, и продвигаются в городских кварталах. Боевики ВСУ отмечали, что ВС РФ взяли под контроль террикон "Северная".
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