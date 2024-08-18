Удар с трёх направлений. Армия РФ начала основную фазу штурма Торецка

Российские войска начали штурм Торецка с трёх направлений

Российская армия утром в воскресенье, 18 августа, начала штурм Торецка сразу с трёх направлений.

Фото: http://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=60832@cmsPhotoGallery by Ministry of Defence of the Russian Federation, CC BY 4.0

В этом городе ДНР пока ещё подконтрольном Киеву завязались тяжёлые бои.

Офицер армии Украины с позывным Алекс, часто докладывающий о обстановке на данном направлении, подтвердил в социальных сетях, что штурм Торецка русскими бойцами начался рано утром.

"Залетело от пяти до восьми единиц техники", — пишет украинец.

Ранее сообщалось, что армия России вошла в Торецк со стороны посёлка Северный, и продвигаются в городских кварталах. Боевики ВСУ отмечали, что ВС РФ взяли под контроль террикон "Северная".