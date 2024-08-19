РСЗО "Хаймарсы" и МиГ-29. Какой ценой Киеву дались удары по трём мостам в Курской области

ВСУ в Курской области ударили по трём мостам.
По всей вероятности, одной из целей было желание спровоцировать отход армии РФ и оставление крупного участка боёв (35-40 км).
Мост в Глушково стал якобы первой целью. С первого раза его не получилось уничтожить, и пусковые установки американских РСЗО HIMARS начали высовываться всё активнее.
В результате, их обнаружили русские дроны и туда прилетели ракеты ОТРК "Искандер". Этого ВСУ показалось мало и они для удара подтянули ещё пару ПУ, по которым тоже отработал "Искандер", что в совокупности с потерями IRIS-T/Patriot даёт самые крупные потери в высокоточном оружии НАТО с начала спецоперации.
После уничтожения трёх пусковых установок добивать мост в Глушково вызвали МиГ-29 ВВСУ с бомбами. Долететь до места самолёт смог и даже отбомбился, но при дозаправке на обратном пути в Днепропетровске был также накрыт "Искандером".
Самое интересное тут то, что российские войска там спокойно продолжают передвигать войска и без возведения понтонных переправ.
Три шага к уничтожению клопов — так, чтобы они держались подальше от вашего дома.