РСЗО "Хаймарсы" и МиГ-29. Какой ценой Киеву дались удары по трём мостам в Курской области

При ударах по мостам в Курской области ВСУ потеряли лучшие образцы НАТО

1:16 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВСУ в Курской области ударили по трём мостам.

Фото: минобороны.рф by Алексей Иванов, CC BY 4.0

По всей вероятности, одной из целей было желание спровоцировать отход армии РФ и оставление крупного участка боёв (35-40 км).

Мост в Глушково стал якобы первой целью. С первого раза его не получилось уничтожить, и пусковые установки американских РСЗО HIMARS начали высовываться всё активнее.

В результате, их обнаружили русские дроны и туда прилетели ракеты ОТРК "Искандер". Этого ВСУ показалось мало и они для удара подтянули ещё пару ПУ, по которым тоже отработал "Искандер", что в совокупности с потерями IRIS-T/Patriot даёт самые крупные потери в высокоточном оружии НАТО с начала спецоперации.

После уничтожения трёх пусковых установок добивать мост в Глушково вызвали МиГ-29 ВВСУ с бомбами. Долететь до места самолёт смог и даже отбомбился, но при дозаправке на обратном пути в Днепропетровске был также накрыт "Искандером".

Самое интересное тут то, что российские войска там спокойно продолжают передвигать войска и без возведения понтонных переправ.

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